 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции 26 членов террористической РПК сдались военнослужащим

    Ожидается увеличение числа террористов, которые сдадутся вооруженным силам

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В районе Нусайбин турецкой провинции Мардин 26 членов террористической РПК сдались военнослужащим.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, вооруженные силы страны в Мардине проводят антитеррористическую операцию под названием Atmaca-7 Operasyonu.

    В квартале Абдулькадир Паша в Нусайбине окруженные террористы сдались военнослужащим. 

    Сообщается, что ожидается увеличение числа террористов, которые сдадутся вооруженным силам. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi