В Турции 26 членов террористической РПК сдались военнослужащим

Ожидается увеличение числа террористов, которые сдадутся вооруженным силам

25 мая, 2016 11:32

https://report.az/storage/news/cbd1f079a8da262b2ad4c84cabd6ce73/b0322182-c2be-4b9e-8164-e94c01dace77_292.jpg Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В районе Нусайбин турецкой провинции Мардин 26 членов террористической РПК сдались военнослужащим. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, вооруженные силы страны в Мардине проводят антитеррористическую операцию под названием Atmaca-7 Operasyonu. В квартале Абдулькадир Паша в Нусайбине окруженные террористы сдались военнослужащим. Сообщается, что ожидается увеличение числа террористов, которые сдадутся вооруженным силам.