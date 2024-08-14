В Турции водитель, избежав наезда на собаку, спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека

В городе Айдын провинции Кёшк на западе Турции водитель в попытке не допустить наезда на выбежавшую на проезжую часть собаку спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека.

В городе Айдын провинции Кёшк на западе Турции водитель в попытке не допустить наезда на выбежавшую на проезжую часть собаку спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом информировало агентство "Анадолу".

По предварительным данным, причиной аварии стал резкий маневр водителя, пытавшегося избежать наезда на собаку, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги. Автомобиль врезался в дерево, а затем упал в канал.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пассажира.

Водитель с различными травмами был доставлен в больницу Университета Аднана Мендереса в Айдыне. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.