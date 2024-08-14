О нас

В Турции водитель, избежав наезда на собаку, спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека

В Турции водитель, избежав наезда на собаку, спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека В городе Айдын провинции Кёшк на западе Турции водитель в попытке не допустить наезда на выбежавшую на проезжую часть собаку спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека.
В регионе
14 августа 2024 г. 07:12
В Турции водитель, избежав наезда на собаку, спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека

В городе Айдын провинции Кёшк на западе Турции водитель в попытке не допустить наезда на выбежавшую на проезжую часть собаку спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом информировало агентство "Анадолу".

По предварительным данным, причиной аварии стал резкий маневр водителя, пытавшегося избежать наезда на собаку, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги. Автомобиль врезался в дерево, а затем упал в канал.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пассажира.

Водитель с различными травмами был доставлен в больницу Университета Аднана Мендереса в Айдыне. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə ağır yol qəzasında 2 nəfər ölüb

Самое важное

Президент наградил спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XXXIII Летних Олимпийских играх
Президент наградил спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XXXIII Летних Олимпийских играх
13 августа 2024 г. 14:40
Президент Ильхам Алиев присутствовал на гала-концерте Вечер дружбы в Астане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев присутствовал на гала-концерте "Вечер дружбы" в Астане
8 августа 2024 г. 18:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi