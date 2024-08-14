В Турции водитель, избежав наезда на собаку, спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека

В городе Айдын провинции Кёшк на западе Турции водитель в попытке не допустить наезда на выбежавшую на проезжую часть собаку спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека.
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По предварительным данным, причиной аварии стал резкий маневр водителя, пытавшегося избежать наезда на собаку, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги. Автомобиль врезался в дерево, а затем упал в канал.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пассажира.
Водитель с различными травмами был доставлен в больницу Университета Аднана Мендереса в Айдыне. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.