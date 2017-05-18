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    В Турции внесут изменения в устав правящей партии

    Премьер-министр страны станет первым заместителем председателя AKP

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В устав правящей турецкой Партии справедливости и развития (AKP) внесут дополнения и изменения.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил зампред партии Хаяти Язычы.

    По его словам, в устав включат статью о первом заместителе председателя партии.

    На чрезвычайном съезде ожидается избрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана председателем AKP, а премьер-министра и бывшего председателя партии Бинали Йылдырыма - первым заместителем.

    Отметим, что чрезвычайный съезд AKP пройдет 21 мая. 

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