В Турции внесут изменения в устав правящей партии

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В устав правящей турецкой Партии справедливости и развития (AKP) внесут дополнения и изменения.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил зампред партии Хаяти Язычы.

По его словам, в устав включат статью о первом заместителе председателя партии.

На чрезвычайном съезде ожидается избрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана председателем AKP, а премьер-министра и бывшего председателя партии Бинали Йылдырыма - первым заместителем.

Отметим, что чрезвычайный съезд AKP пройдет 21 мая.