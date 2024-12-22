В Турции при столкновении вертолета со зданием больницы погибли четыре человека

В Турции в результате столкновения вертолета со зданием больницы погибли четыре человека.
Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, вертолет находился в ведении Министерства здравоохранения. Информации о пострадавших пока нет.
11:52
В турецком городе Мугла вертолет врезался в здание Учебно-исследовательской больницы.
Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.
Уточняется, что после столкновения со зданием вертолет рухнул на землю.
На месте происшествия начались поисково-спасательные работы.