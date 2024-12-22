В Турции при столкновении вертолета со зданием больницы погибли четыре человека

В турецком городе Мугла вертолет врезался в здание Учебно-исследовательской больницы.

В Турции в результате столкновения вертолета со зданием больницы погибли четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, вертолет находился в ведении Министерства здравоохранения. Информации о пострадавших пока нет.

11:52

В турецком городе Мугла вертолет врезался в здание Учебно-исследовательской больницы.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Уточняется, что после столкновения со зданием вертолет рухнул на землю.

На месте происшествия начались поисково-спасательные работы.