​В Турции вакцину от коронавируса успешно испытали на животных

Турецкие врачи провели успешные испытания разрабатываемой ими вакцины от коронавируса нового типа на животных.

Как передает Report, об этом сообщил профессор столичного университета Хаджеттепе Атеш Кара, который входит в научный комитет Турции по изучению коронавируса.

"Есть хорошая новость. При помощи микроигл на лейкопластыре животным была введена вакцина от COVID-19, которая создает антитела к коронавирусу и не позволяет ему присоединяться к клеткам. Теперь пришло время проверить, защитит ли она людей от болезни", - написал он на своей странице в Twitter.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,2 млн человек, зафиксировано около 65 тысяч смертельных исходов.