В Турции в водохранилище упал пожарный вертолет

Пожарный вертолет, занимавшийся тушением лесного пожара в Измире на западе Турции, минувшей ночью потерпел катастрофу при наборе воды на дамбе Тахталы.

Пожарный вертолет, занимавшийся тушением лесного пожара в Измире на западе Турции, минувшей ночью потерпел катастрофу при наборе воды на дамбе Тахталы.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, по информации главы Минсельхоза республики Ибрагима Юмаклы, один член экипажа спасен, ведутся поиски еще троих.

"К сожалению, в 23:53 (00:53 – бакинское время) была потеряна связь с одним из вертолетов Главного управления лесного хозяйства, который работал на пожаре в районе Мендерес в Измире 16 сентября. Установлено, что вертолет врезался в плотину Тахталы, где набирал воду. В настоящее время один из четырех членов экипажа пожарного вертолета спасен, поиск и спасение остальных трех членов экипажа продолжаются", - написал министр в соцсети X (ранее Twitter).

Лесной пожар в районе Мендерес в пригороде Измира вспыхнул в субботу, причина пока не установлена. Для тушения в регион были направлены 9 самолетов, 20 вертолетов, 54 пожарных машины, 20 автоцистерн, бульдозеры и около 500 пожарных и других специалистов.