В Турции в результате вооруженного нападения пострадали трое полицейских

В турецком городе Измир трое полицейских подверглись вооруженному нападению со стороны подозреваемого, которого они пытались задержать.
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По предварительной информации полицейские после сообщения о драке с применением огнестрельного оружия прибыли на место пришествия, однако подверглись нападению. В результате трое правоохранителей получили ранения.
На место преступления были направлены дополнительные полицейские силы и машины скорой помощи. Пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Напавший на правоохранителей, задержан.