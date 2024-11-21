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В Турции в результате вооруженного нападения пострадали трое полицейских

В Турции в результате вооруженного нападения пострадали трое полицейских В турецком городе Измир трое полицейских подверглись вооруженному нападению со стороны подозреваемого, которого они пытались задержать.
В регионе
21 ноября 2024 г. 03:56
В Турции в результате вооруженного нападения пострадали трое полицейских

В турецком городе Измир трое полицейских подверглись вооруженному нападению со стороны подозреваемого, которого они пытались задержать.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в районе Сеферихисар.

По предварительной информации полицейские после сообщения о драке с применением огнестрельного оружия прибыли на место пришествия, однако подверглись нападению. В результате трое правоохранителей получили ранения.

На место преступления были направлены дополнительные полицейские силы и машины скорой помощи. Пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напавший на правоохранителей, задержан.

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