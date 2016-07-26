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    В Турции в результате теракта погиб один военнослужащий, еще один ранен

    Террористы РПК подвергли обстрелу из минометов военнослужащих, обеспечивающих безопасность строительства водохранилища

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Диярбакыр совершен террористический акт. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, террористы РПК подвергли обстрелу из минометов военнослужащих, обеспечивающих безопасность строительства водохранилища в районе Силван. 

    Осколки упали на барак, где находились военнослужащие. В результате погиб один военнослужащий, еще один был ранен.

    Силы безопасности Турции начали крупномасштабные операции в регионе для обезвреживания террористов. 

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