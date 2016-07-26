В Турции в результате теракта погиб один военнослужащий, еще один ранен

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Диярбакыр совершен террористический акт.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, террористы РПК подвергли обстрелу из минометов военнослужащих, обеспечивающих безопасность строительства водохранилища в районе Силван.

Осколки упали на барак, где находились военнослужащие. В результате погиб один военнослужащий, еще один был ранен.

Силы безопасности Турции начали крупномасштабные операции в регионе для обезвреживания террористов.