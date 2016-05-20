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    В Турции в результате нападения террористов один человек погиб, 8 военнослужащих ранены

    Проведена крупномасштабная операция для обезвреживания террористов

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В результате атаки террористической группировки РПК в селе Баглыджа района Артуклу турецкой провинции Мардин погиб бывший исполнительный представитель села, 8 военнослужащих ранены.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Согласно информации, военнослужащие были ранены по пути к месту происшествия. Их автомобиль попал на мину, заложенную на обочине дороги. 

    Проведена крупномасштабная операция для обезвреживания напавших террористов. 

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