В Турции в рамках операции KISKAÇ-24 задержаны 55 подозреваемых в связях с FETÖ

В Турции в рамках продолжающейся в течение четырех дней операции KISKAÇ-24 задержаны 55 подозреваемых в связях с FETÖ.

В Турции в рамках продолжающейся в течение четырех дней операции KISKAÇ-24 задержаны 55 подозреваемых в связях с FETÖ.

Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Он отметил, что операции проводились в 21 районе страны - Адане, Анкаре, Балыкесире, Бурсе, Чоруме, Эдирне, Элязыге, Газиантепе, Испарте, Стамбуле, Измире, Карабюке, Кютахье, Орду, Манисе, Мерсине, Ризе, Самсуне, Сиирте, Текирдаге и Ялова.

Задержанные подозреваются в связях с ответственными лицами FETÖ.