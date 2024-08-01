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В Турции в рамках операции KISKAÇ-24 задержаны 55 подозреваемых в связях с FETÖ

В Турции в рамках операции KISKAÇ-24 задержаны 55 подозреваемых в связях с FETÖ В Турции в рамках продолжающейся в течение четырех дней операции KISKAÇ-24 задержаны 55 подозреваемых в связях с FETÖ.
В регионе
1 августа 2024 г. 09:36
В Турции в рамках операции KISKAÇ-24 задержаны 55 подозреваемых в связях с FETÖ

В Турции в рамках продолжающейся в течение четырех дней операции KISKAÇ-24 задержаны 55 подозреваемых в связях с FETÖ.

Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Он отметил, что операции проводились в 21 районе страны - Адане, Анкаре, Балыкесире, Бурсе, Чоруме, Эдирне, Элязыге, Газиантепе, Испарте, Стамбуле, Измире, Карабюке, Кютахье, Орду, Манисе, Мерсине, Ризе, Самсуне, Сиирте, Текирдаге и Ялова.

Задержанные подозреваются в связях с ответственными лицами FETÖ.

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Версия на английском языке Türkiye detains 55 suspected FETO members in nationwide operation
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin 21 vilayətində FETÖ əməliyyatı keçirilib, 55 şübhəli saxlanılıb

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