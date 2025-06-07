В Турции в первый день Гурбан байрамы травмы получили более 14 тыс. человек

В Турции в первый день Гурбан байрамы травмы получили более 14 тыс. человек

В первый день празднования Гурбан байрамы в Турции 14 372 человека получили травмы во время жертвоприношений.

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В медицинские учреждения Турции обратились более 14 тыс. человек, получивших травмы во время забоя жертвенных животных по случаю празднования Гурбан байрамы. Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу написал на своей странице в соцсети X. "В первый день праздника в наши больницы обратились 14 372 человека с травмами, полученными во время забоя жертвенных животных", - написал министр. По его словам, больше всего пострадавших в Анкаре - 1 049 человек, Стамбуле - 753, Конье - 655, Газиантепе - 634 и Манисе - 572. В общей сложности инциденты произошли в 81 провинции. "Жертвенные животные должны быть забиты профессионалами. Напоминаем нашим гражданам, которые еще не принесли в жертву своих животных, обратить внимание на этот вопрос", - написал министр. Мемишоглу также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Türkiyədə Qurban bayramının ilk günündə 14 372 nəfər xəsarət alıb