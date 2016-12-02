В Турции в перестрелке с террористами погибли 3 человека, еще 3 ранены

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В результате перестрелки между силами безопасности и боевиками террористической группировки РПК в районе Чукурджа турецкой провинции Хаккари погибли 3, ранены 3 человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, перестрелка произошла в окрестностях горы Гювен.

Отмечается, что в результате антитеррористической операции, проводимой в регионе при поддержке боевых самолетов Вооруженных сил Турции, ликвидировано большое количество террористов.