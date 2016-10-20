В Турции в перестрелке с террористами погибли 2 военнослужащих, 5 ранены

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В перестрелке между армией и террористами РПК в турецкой провинции Хаккари 2 военнослужащих пали шехидами, еще пятеро ранены.
Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, инцидент произошел утром 20 октября в регионе Гювендагы района Чукурджа.
По информации из неофициальных источников, в результате перестрелки ликвидирован 21 террорист.
В регионе продолжаются антитеррористические операции. Боевые самолеты ВС Турции нанесли авиаудары по территории.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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