В Турции в перестрелке с террористами погибли 2, ранены 5 военнослужащих

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В Турции в перестрелке с террористами погибли двое военнослужащих, пятеро получили ранения.
Как сообщает Repоrt со ссылкой на Haberturk, инцидент произошел в районе Диджле провинции Диярбакыр.
Во время проведенной в регионе антитеррористической операции произошла перестрелка между военнослужащими и боевиками террористической группировки РПК.
Раненые военнослужащие помещены в государственную больницу имени Салахаддина Эйюби.
Антитеррористическая операция в регионе продолжается.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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