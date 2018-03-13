В Турции в перестрелке с террористами погибли 2, ранены 5 военнослужащих

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В Турции в перестрелке с террористами погибли двое военнослужащих, пятеро получили ранения.

Как сообщает Repоrt со ссылкой на Haberturk, инцидент произошел в районе Диджле провинции Диярбакыр.

Во время проведенной в регионе антитеррористической операции произошла перестрелка между военнослужащими и боевиками террористической группировки РПК.

Раненые военнослужащие помещены в государственную больницу имени Салахаддина Эйюби.

Антитеррористическая операция в регионе продолжается.