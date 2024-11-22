В Турции в отношении глав двух муниципалитетов возбудили дела о терроризме

В Турции в отношении глав двух муниципалитетов возбуждены уголовные дела по статье "Участие в вооруженной террористической организации".

В Турции в отношении глав двух муниципалитетов возбуждены уголовные дела по статье "Участие в вооруженной террористической организации".

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе турецкого МВД.

Согласно информации, освобождены от занимаемых должностей мэр города Тунджели Джевдет Конак и глава муниципалитета района Оваджик того же города Мустафа Сарыгюль.

"Прокуратура Тунджели возбудила отдельные уголовные дела против мэра Тунджели Конака и мэра Оваджика Сарыгюля по обвинению в "Участии в вооруженной террористической организации", - отмечается в сообщении.