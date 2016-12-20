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    В Турции в отношении 236 военнослужащих избрана мера пресечения в виде ареста

    В 58 провинциях страны проведены единовременные операции

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Вооруженных силах Турции избрана мера пресечения в отношении 236 из 530 военнослужащих, подозреваемых в использовании компьютерной программы ByLock.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, Бюро борьбы с терроризмом и организованной преступностью прокуратуры вместе с сотрудниками полиции провели единовременные операции в 58 провинциях страны. 

    Согласно информации, в рамках следствия, проводимого в связи с террористической организацией FETÖ, принято решение о задержании 280 офицеров и 250 прапорщиков. В отношении  236 военнослужащих избрана мера пресечения в виде ареста.

    Отметим, что ByLock - это программа, используемая членами FETÖ для контакта.

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