В Турции в лидера оппозиции бросили обувь - ВИДЕО

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Турции на собрании "Предложения по проблемам пенсионеров и путей их решения" неизвестное лицо бросило обувь в председателя Народно-республиканской партии (НРП) Камала Кылыдждароглу.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он заявил, что его отец работает, однако не застрахован, после чего снял обувь и со словами "Будь проклят этот строй" бросил ее в председателя партии.

Телохранители прикрыли К.Кылыдждароглу и не дали обуви попасть в председателя партии.