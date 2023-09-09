О нас

В Турции в лесном массиве произошел пожар

В Турции в лесном массиве произошел пожар В районе Газиемир города Измир в Турции произошел лесной пожар. Как передает Report со ссылкой на Anadolu, инцидент был зафиксирован в районе пруда Сарнич. Отмечено, что на территории задействованы 5 самолетов, 8 вертолетов, 21 танкер с водой, 8 тра
В регионе
9 сентября 2023 г. 21:08
В Турции в лесном массиве произошел пожар

В районе Газиемир турецкого Измира произошел лесной пожар.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, инцидент был зафиксирован в районе пруда Сарнич.

Отмечено, что на территории задействованы 5 самолетов, 8 вертолетов, 21 танкер с водой, 8 транспортных средств водоснабжения и 6 бульдозеров, принадлежащих администрации лесного хозяйства региона.

При тушении пожара в аэропорту Аднан Мендерес, расположенном недалеко от места происшествия, движение воздушного транспорта было приостановлено.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İzmirdə meşəlik ərazidə yanğın baş verib

Самое читаемое

Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
7 сентября 2023 г. 13:28
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
8 сентября 2023 г. 11:28
МИД: Т.н. выборы в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
МИД: Т.н. "выборы" в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
9 сентября 2023 г. 14:21
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
4 сентября 2023 г. 08:25
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
5 сентября 2023 г. 17:40
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
5 сентября 2023 г. 18:53
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
6 сентября 2023 г. 11:53
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
7 сентября 2023 г. 07:26
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
7 сентября 2023 г. 13:48
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
8 сентября 2023 г. 03:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi