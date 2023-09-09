В Турции в лесном массиве произошел пожар

В районе Газиемир турецкого Измира произошел лесной пожар.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, инцидент был зафиксирован в районе пруда Сарнич.
Отмечено, что на территории задействованы 5 самолетов, 8 вертолетов, 21 танкер с водой, 8 транспортных средств водоснабжения и 6 бульдозеров, принадлежащих администрации лесного хозяйства региона.
При тушении пожара в аэропорту Аднан Мендерес, расположенном недалеко от места происшествия, движение воздушного транспорта было приостановлено.
В Турции в лесном массиве произошел пожарВ Турции в лесном массиве произошел пожар В районе Газиемир города Измир в Турции произошел лесной пожар. Как передает Report со ссылкой на Anadolu, инцидент был зафиксирован в районе пруда Сарнич. Отмечено, что на территории задействованы 5 самолетов, 8 вертолетов, 21 танкер с водой, 8 тра
В регионе
9 сентября 2023 г. 21:08
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В районе Газиемир турецкого Измира произошел лесной пожар.
Версия на азербайджанском языке İzmirdə meşəlik ərazidə yanğın baş verib