В Турции в июне число лесных пожаров увеличилось в 5 раз по сравнению с прошлым годом

В Турции в июне число лесных пожаров увеличилось в 5 раз по сравнению с прошлым годом

В Турции в июне число лесных пожаров увеличилось в 5 раз по сравнению с прошлым годом

https://static.report.az/photo/2c92d5c8-1fa1-3e26-8bf1-5ad4a6d97412.jpg https://static.report.az/photo/2c92d5c8-1fa1-3e26-8bf1-5ad4a6d97412.jpg