В Турции в июне число лесных пожаров увеличилось в 5 раз по сравнению с прошлым годом

В Турции в июне число лесных пожаров увеличилось в пять раз по сравнению с прошлым годом.
Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом сообщает Главное управление лесного хозяйства Турции.
В Турции температура воздуха во многих городах в июне превышает 40 градусов. Также в ряде городов зарегистрированы абсолютные температурные рекорды, что в свою очередь увеличивает риск лесных пожаров.
По данным управления, 1-21 июня 2023 года в Турции было зафиксировано 84 лесных пожара, в то время как в аналогичный период текущего года – 399. Таким образом, число лесных пожаров в Турции с начала июня выросло в 5 раз по сравнению с прошлым годом.
В частности в отчетный период прошлого года сгорел 41 гектар лесов, а в этом году – 2 548 гектаров.