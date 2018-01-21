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    В Турции в ходе спецоперации задержаны более 50 иностранцев

    Подозреваемые в ближайшее время планировали сбежать в Европы

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Турции в ходе антитеррористической операции были задержаны не менее 54 иностранных граждан.

    Как передает Report, их подозревают в участии в боевых действиях на стороне террористической группировки ИГ .

    Операция прошла в восьми районах Стамбула по 11 различным адресам. В результате силовики задержали не менее 54 иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне террористовю.

    По некоторым данным, подозреваемые в ближайшее время планировали сбежать в Европы. Национальности задержанных не уточняются.

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