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В Турции в ходе операций Eren и Eren Kış нейтрализованы сотни террористов

В Турции в ходе операций Eren и Eren Kış нейтрализованы сотни террористов В общей сложности 339 террористов РРК были нейтрализованы в ходе завершившихся на юго-востоке страны в четверг операций Eren и Eren Kış.
В регионе
16 апреля 2022 г. 07:12
В Турции в ходе операций Eren и Eren Kış нейтрализованы сотни террористов

В общей сложности 339 террористов РРК были нейтрализованы в ходе завершившихся на юго-востоке страны в четверг операций Eren и Eren Kış.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщило МВД Турции.

Согласно заявлению, уничтожено не менее 1 639 пещер, укрытий и складов боеприпасов, используемых боевиками.

У террористов изъяты 421 единица самодельных взрывчатых устройств, 576 единиц оружия, 827 ручных гранат, 3,6 миллиона корней конопли, 4,6 тонны марихуаны и 5,9 тонны взрывчатых веществ.

В ведомстве сообщили, что в пятницу турецкими силами безопасности начата новая антитеррористическая операция - "Блокада" ("Abluka"). Она будет проводиться в течение весны и лета текущего года. В рамках операции планируется осуществить 9 159 рейдов против террористов.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə "Eren" və "Eren Kış" əməliyyatları zamanı yüzlərlə terrorçu zərərsizləşdirilib

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