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    В Турции в ДТП с трактором погибли семь человек

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек погибли и 19 ранены в результате ДТП на юго-востоке Турции, в котором столкнулись трактор и микроавтобус.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Daily Sabah.

    Инцидент произошел рано утром в воскресенье в провинции Газиантеп, когда трактор, перевозивший фермеров, столкнулся с микроавтобусом.

    По данным издания, четыре человека погибли на месте аварии, еще трое скончались позже от полученных травм. Большое число машин скорой помощи было направлено для доставки раненых в больницы. Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

    Причина аварии расследуется.

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