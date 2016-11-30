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    В Турции в детском интернате вспыхнул пожар, погибли 12 человек - ВИДЕО

    Среди погибших - один работник интерната и 11 девочек в возрасте от 10 до 14 лет

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Двенадцать человек, в том числе 11 девочек, погибли в результате пожара в детском интернате в провинции Адана на юге Турции во вторник, передает Report со ссылкой на газету Sabah.

    Среди погибших - один работник интерната и 11 девочек в возрасте от 10 до 14 лет, сообщает газета со ссылкой на пожарных.

    Еще 22 были эвакуированы из горящего трехэтажного дома интерната и доставлены в больницы. Как сообщил губернатор Аданы Махмут Демирташ, они получили ранения от осколков стекла или пострадали от вдыхания продуктов горения.

    По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание из-за неисправной электропроводки.

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