В Турции в день выборов застрелили активиста оппозиционной партии

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Глава отделения оппозиционной партии в районе Карачобан провинции Эрзурум на востоке Турции Мехмет Сиддык Дурмаз был застрелен в день президентских и парламентских выборов в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь партии Айтун Чирай.

"Дурмаз погиб в результате перестрелки. По словам губернатора провинции, столкновение носило бытовой характер и связано с неприязненными отношениями между двумя семьями", — написал Чирай в Twitter.

Премьер Бинали Йылдырым подтвердил, что инцидент в провинции Эрзурум не связан с выборами.

"Это межсемейный конфликт", — сказал он журналистам.