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    В Турции в день выборов застрелили активиста оппозиционной партии

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Глава отделения оппозиционной партии в районе Карачобан провинции Эрзурум на востоке Турции Мехмет Сиддык Дурмаз был застрелен в день президентских и парламентских выборов в воскресенье.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь партии Айтун Чирай.

    "Дурмаз погиб в результате перестрелки. По словам губернатора провинции, столкновение носило бытовой характер и связано с неприязненными отношениями между двумя семьями", — написал Чирай в Twitter.

    Премьер Бинали Йылдырым подтвердил, что инцидент в провинции Эрзурум не связан с выборами. 

    "Это межсемейный конфликт", — сказал он журналистам.

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