В Турции в боях с террористами 3 военнослужащих стали шехидами, 2 ранены

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В результате операции, проведенной против террористической группировки РПК в районе Личе турецкой провинции Диярбакыр, 3 военнослужащих стали шехидами, 2 ранены.

Как сообщает Report со ссылкой на "Haber7", в результате антитеррористической операции были уничтожены 3 террористов, один был ранен.

Отметим, что с 28 мая 10 тысяч 73 сотрудника сил безопасности Турции проводят операцию под названием "Байрак-54" в 6 районах и 104 сельских округах провинции Диярбакыр.