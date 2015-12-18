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    В Турции в ходе антитеррористических операций убито 60 террористов

    Антитеррористические операции с привлечением около 10 тыс. сотрудников силовых структур продолжаются 3 дня

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В ходе антитеррористических операций в турецких районах Джизре, Силопи, Сур, Даргечит убито 60 террористов. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецки СМИ.

    Согласно информации, в течение 3 дней в районах Джизре и Силопи турецкой провинции Шырнак, районах Сур, Мардин, Нусайби и Даргечит провинции Диярбекир проводятся антитеррористические операции с привлечением около 10 тыс. сотрудников силовых структур.

    По данным, за этот период в Джизре и Силопи было убито 25 террористов, в Суре - 29, а в Даргечит - 6 террористов. 

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