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В Турции в 2022 году планируется обнародовать текст новой конституции

В Турции в 2022 году планируется обнародовать текст новой конституции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что конституции "уже 29 лет, и в историческом контексте он потерял актуальность"
В регионе
24 марта 2021 г. 16:01
В Турции в 2022 году планируется обнародовать текст новой конституции

В первой половине 2022 года власти Турции намерены представить народу текст новой конституции республики.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 7-м съезде правящей Партии справедливости и развития.

"Мы рассчитываем подготовить ее в первой половине будущего года. И обязательно представим ее народу на одобрение", - отметил он.

По его словам, конституции "уже 29 лет, и в историческом контексте он потерял актуальность".

"В мире, мы видим, конституции меняются и чаще. Есть государства, в которых основной закон долго не меняется, и они обладают такой стабильностью благодаря простоте текстов конституции", - подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган заявил, что новая конституция учтет все внутренние и международные реалии и станет полностью инклюзивной для каждого гражданина Турции.

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Версия на английском языке Turkey eyes making new constitution’s text public in 2022

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