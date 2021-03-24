В Турции в 2022 году планируется обнародовать текст новой конституции

Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что конституции "уже 29 лет, и в историческом контексте он потерял актуальность"

В первой половине 2022 года власти Турции намерены представить народу текст новой конституции республики.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 7-м съезде правящей Партии справедливости и развития.

"Мы рассчитываем подготовить ее в первой половине будущего года. И обязательно представим ее народу на одобрение", - отметил он.

По его словам, конституции "уже 29 лет, и в историческом контексте он потерял актуальность".

"В мире, мы видим, конституции меняются и чаще. Есть государства, в которых основной закон долго не меняется, и они обладают такой стабильностью благодаря простоте текстов конституции", - подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган заявил, что новая конституция учтет все внутренние и международные реалии и станет полностью инклюзивной для каждого гражданина Турции.