О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Турции ужесточили меры против COVID-19

В Турции ужесточили меры против COVID-19 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении ограничительных мер в стране в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом.
В регионе
13 апреля 2021 г. 20:17
В Турции ужесточили меры против COVID-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении ограничительных мер в стране в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом турецкий лидер сказал в телеобращении.

"В связи с ростом числа случаев коронавирусной инфекции правительство Турции приняло решение ужесточить ограничительные меры. В первые две недели месяца Рамазан запрещено междугороднее сообщение, вновь введены ограничения на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет, увеличена продолжительность комендантского часа, который теперь будет действовать с 19.00 (ранее с 21.00) до 5.00, комендантский час по выходным сохраняется с 19.00 пятницы по 5.00 понедельника. Рестораны работают только в режиме доставки и на вынос", - сказал Эрдоган.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
13 апреля 2021 г. 13:15
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
8 апреля 2021 г. 16:01
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
5 апреля 2021 г. 11:11
Президент Азеррейла: Некоторые наши волейболистки продают сладости
Президент "Азеррейл"а: Некоторые наши волейболистки продают сладости
3 апреля 2021 г. 16:18
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
2 апреля 2021 г. 12:39
Брайза: Соглашение по Достлуг создает ряд новых возможностей для региона
Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона
1 апреля 2021 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi