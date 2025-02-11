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В Турции уже 12 часов не могут потушить пожар на лесозаготовительном предприятии

В Турции уже 12 часов не могут потушить пожар на лесозаготовительном предприятии Крупный пожар, который в понедельник вечером вспыхнул на лесозаготовительном предприятии на территории промзоны в турецком городе Афьонкарахисар, не могут потушить уже 12 часов. В тушении пожара задействованы около 60 расчетов.
В регионе
11 февраля 2025 г. 09:56
В Турции уже 12 часов не могут потушить пожар на лесозаготовительном предприятии

Крупный пожар, который в понедельник вечером вспыхнул на лесозаготовительном предприятии на территории промзоны в турецком городе Афьонкарахисар, не могут потушить уже 12 часов. В тушении пожара задействованы около 60 расчетов.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Огонь распространился на огромную территорию фабрики. Действия пожарных также затруднены из-за ветра в этом регионе. По-прежнему остается риск перехода пламени на соседние предприятия, среди которых есть производства пластика.

По заявлению местных властей, жертв или пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания пока не установлены, но есть версия, что оно могло произойти из-за неисправной электропроводки.

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Версия на английском языке Fire at wood products factory in Türkiye

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