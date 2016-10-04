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    В Турции уволены около 13 тыс. полицейских

    Среди увольняемых из полиции около 2,5 тыс. офицеров

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/  Власти Турции объявили об увольнении из рядов правоохранительных органов 12 801 полицейского. Как сообщает Report со ссылкой на "Haberturk", cреди увольняемых из полиции около 2,5 тыс. офицеров.

    Cогласно информации, спецоперации были проведены в 81 провинции Турции. В результате операции был выявлен и отстранен от должности 12 801 полицейский сотрудник за причастность к террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена. 

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