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Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Турции уволены два генерала.
Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, это начальник штаба командования сухопутными войсками, генерал-лейтенант Ихсан Уяр и командующий учебным командованием сухопутных войск, генерал-лейтенант Камиль Башоглу.
Отметим, что сегодня в резиденции Чанкая состоится заседание Высшего военного совета под руководством премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма. Оба генерала должны были участвовать на заседании.
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