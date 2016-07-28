Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Турции уволены два генерала.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, это начальник штаба командования сухопутными войсками, генерал-лейтенант Ихсан Уяр и командующий учебным командованием сухопутных войск, генерал-лейтенант Камиль Башоглу.

Отметим, что сегодня в резиденции Чанкая состоится заседание Высшего военного совета под руководством премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма. Оба генерала должны были участвовать на заседании.