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    В Турции уволены два генерала

    Это генерал-лейтенанты Ихсан Уяр и Камиль Башоглу

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Турции уволены два генерала.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, это начальник штаба командования сухопутными войсками, генерал-лейтенант Ихсан Уяр и командующий учебным командованием сухопутных войск, генерал-лейтенант Камиль Башоглу.

    Отметим, что сегодня в резиденции Чанкая состоится заседание Высшего военного совета под руководством премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма. Оба генерала должны были участвовать на заседании. 

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