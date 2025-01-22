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В Турции утвердили 40-кратный пожизненный приговор террористу

В Турции утвердили 40-кратный пожизненный приговор террористу Верховный суд Турции утвердил 40 пожизненных сроков, к которым в 2020 году был приговорен исполнитель теракта в стамбульском ночном клубе "Рейна" в 2017 году Абдулгадир Машарипов (уроженец Узбекистана), убивший 39 человек.
В регионе
22 января 2025 г. 10:44
В Турции утвердили 40-кратный пожизненный приговор террористу

Верховный суд Турции утвердил 40 пожизненных сроков, к которым в 2020 году был приговорен исполнитель теракта в стамбульском ночном клубе "Рейна" в 2017 году Абдулгадир Машарипов (уроженец Узбекистана), убивший 39 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Суд рассмотрел ходатайства со стороны осужденного и постановил, что приговоры не противоречат нормам закона.

Машарипов был признан виновным в предумышленном убийстве 39 и покушении на убийство 79 человек. Суд в сентябре 2020 года приговорил его к 40-кратному пожизненному заключению с отягчающими обстоятельствами и 1 368 годам тюрьмы по каждой из статей.

Верховный суд рассмотрел также ходатайства еще 31 осужденного, проходящего по делу о нападении на клуб и получившего различные сроки. Приговоры в их отношении также оставлены без изменений.

Отметим, что среди погибших 16 человек являлись подданными Иордании, Марокко, Саудовской Аравии и граждане Ливана, Ливии и Израиля. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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