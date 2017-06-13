В Турции установили предполагаемых заказчиков убийства Карлова

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Прокуратура Турции установила личности пяти предполагаемых заказчиков убийства российского посла Андрея Карлова.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hurriyet Daily News со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, прокуратура предполагает, что один из пяти подозреваемых мог стать заказчиком убийства российского дипломата. Все они проживали в отеле, где произошла трагедия, и могли контактировать с убийцей Мевлютом Алтынташем.

Правоохранители также установили, что Алтынаш за несколько дней до убийства посещал торговый центр неподалеку от отеля, где провел онлайн-разговоры при помощи приложения FaceTime с одним из подозреваемых, а потом встречался с ним в отеле.