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В Турции успешно завершились ходовые испытания БПЛА Bayraktar Kizilelma

В Турции успешно завершились ходовые испытания БПЛА Bayraktar Kizilelma В Турции успешно завершились ходовые испытания Bayraktar Kizilelma, первого турецкого беспилотного истребителя, разработанного на национальном уровне компанией Baykar.
В регионе
20 ноября 2022 г. 17:46
В Турции успешно завершились ходовые испытания БПЛА Bayraktar Kizilelma

В Турции успешно завершились ходовые испытания Bayraktar Kizilelma, первого турецкого беспилотного истребителя, разработанного на национальном уровне компанией Baykar.

Об этом местному бюро Report сообщил начальник отдела по связям с прессой компании "Байкар" Илкер Акгюнгёр.

Было отмечено, что соответствующие испытания проводились поэтапно местными и зарубежными специалистами.

Скорость Kizilelma близка к скорости звука. На последующем этапе этот показатель будет доведен до сверхзвукового уровня. Аппарат может поднять в воздух около 1,5 тонны полезной нагрузки и нести ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля" и др.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə “Kızılelma” pilotsuz döyüş təyyarəsinin testləri uğurla tamamlanıb

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