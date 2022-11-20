В Турции успешно завершились ходовые испытания БПЛА Bayraktar Kizilelma

В Турции успешно завершились ходовые испытания Bayraktar Kizilelma, первого турецкого беспилотного истребителя, разработанного на национальном уровне компанией Baykar.

В Турции успешно завершились ходовые испытания Bayraktar Kizilelma, первого турецкого беспилотного истребителя, разработанного на национальном уровне компанией Baykar.

Об этом местному бюро Report сообщил начальник отдела по связям с прессой компании "Байкар" Илкер Акгюнгёр.

Было отмечено, что соответствующие испытания проводились поэтапно местными и зарубежными специалистами.

Скорость Kizilelma близка к скорости звука. На последующем этапе этот показатель будет доведен до сверхзвукового уровня. Аппарат может поднять в воздух около 1,5 тонны полезной нагрузки и нести ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля" и др.