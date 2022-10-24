О нас

В Турции усилили контроль за проливом Босфор из-за мин в Черном море

В Турции усилили контроль за проливом Босфор из-за мин в Черном море ВС Турции усилили контроль за проливом Босфор из-за дрейфующих в Черном море мин.
В регионе
24 октября 2022 г. 12:35
В Турции усилили контроль за проливом Босфор из-за мин в Черном море

ВС Турции усилили контроль за проливом Босфор из-за дрейфующих в Черном море мин.

Как передает Report, об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

Ситуацию в проливе контролируют с помощью морских патрульных самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также с моря с помощью минно-тральных и патрульных кораблей. Также за Босфором наблюдают с помощью электрооптических систем наблюдения.

"6 марта группы бригады Коммандос и морской спецназ (SAS) обезвредили в общей сложности три мины, обнаруженные у входа в пролив Босфор, 28 марта в Игнеаде и 6 апреля у Кефкена. 19 октября еще одна мина, обнаруженная у побережья Кыйыкёй в Кыркларели, была уничтожена командами SAS", - пишет газета.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
17 октября 2022 г. 15:18
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
18 октября 2022 г. 11:45
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
18 октября 2022 г. 13:53
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
20 октября 2022 г. 11:49
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
20 октября 2022 г. 23:08
Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
ФотоПодготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
21 октября 2022 г. 19:26
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
24 октября 2022 г. 00:45
Джордж Дик: Поддерживаем Азербайджан в стремлении к миру и процветанию
Джордж Дик: Поддерживаем Азербайджан в стремлении к миру и процветанию
18 октября 2022 г. 11:54
В Стамбуле проходит заседание комитета ОТГ
В Стамбуле проходит заседание комитета ОТГ
18 октября 2022 г. 14:13
Шесть человек задержали в ходе манифестации в Париже
Шесть человек задержали в ходе манифестации в Париже
18 октября 2022 г. 21:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi