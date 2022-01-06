В Турции упрощена выдача гражданства

Внесены изменения в правила приема иностранцев в гражданство Турецкой республики.

Внесены изменения в правила приема иностранцев в гражданство Турецкой республики.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган подписал решение.

Согласно документу, основные положения и критерии для получения гражданства Турции определены как следующие:

1. покупка недвижимости стоимостью от 250 тыс. долларов США;

2. помещение в банк депозита в 500 тысяч долларов;

3. приобретение ценных бумаг стоимостью в 500 тысяч долларов;

4. приобретение гособлигаций стоимостью в 500 тысяч долларов;

5. приобретение акций инвестиционных фондов стоимостью в 500 тысяч долларов США;

6. открытие 50-ти рабочих мест.

Тем, кто выполнит хотя бы одно из этих положений, сразу же будет предоставлено гражданство Турции.