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В Турции упрощена выдача гражданства 

В Турции упрощена выдача гражданства  Внесены изменения в правила приема иностранцев в гражданство Турецкой республики.
В регионе
6 января 2022 г. 16:04
В Турции упрощена выдача гражданства 

Внесены изменения в правила приема иностранцев в гражданство Турецкой республики.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган подписал решение.

Согласно документу, основные положения и критерии для получения гражданства Турции определены как следующие:

1. покупка недвижимости стоимостью от 250 тыс. долларов США;

2. помещение в банк депозита в 500 тысяч долларов;

3. приобретение ценных бумаг стоимостью в 500 тысяч долларов;

4. приобретение гособлигаций стоимостью в 500 тысяч долларов;

5. приобретение акций инвестиционных фондов стоимостью в 500 тысяч долларов США;

6. открытие 50-ти рабочих мест.

Тем, кто выполнит хотя бы одно из этих положений, сразу же будет предоставлено гражданство Турции.

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Версия на английском языке Turkey simplifies rules for granting citizenship
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə vətəndaşlıq almaq asanlaşdırılıb

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