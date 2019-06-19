В Турции уничтожили особо разыскиваемого террориста ПКК - ФОТО

В Турции уничтожили террориста ПКК, за голову которого была назначена награда в 4 миллиона турецких лир (687 тыс. долларов).

Как передаёт Report со ссылкой на турецкую прессу, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

Согласно информации, террорист был ликвидирован во время операции в Битлисе. Настоящее имя террориста по прозвищу "Али Пилинг" - Шериф Якут.

Якут за последний год дал указания по осуществлению ряда терактов в Диярбекире, Битлисе, Батмане, Муше, Мусе, Бингёле и пр. областях Турции. По его поручению террористами ПКК были убиты 68 граждан Турции.