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В Турции умерли два человека после укусов клещей

В Турции умерли два человека после укусов клещей Двое жителей турецкой провинции Сивас скончались после укусов клещей, предположительно, от Конго-крымской геморрагической лихорадки.
В регионе
13 июля 2023 г. 17:28
В Турции умерли два человека после укусов клещей

Двое жителей турецкой провинции Сивас скончались после укусов клещей, предположительно, от Конго-крымской геморрагической лихорадки.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что первой жертвой стал 76-летний житель села Куруджаабат, которого укусил клещ. Мужчину госпитализировали в отделение интенсивной терапии с подозрением на лихорадку, но спасти его не удалось.

Также в больницу после укуса клеща был госпитализирован 47-летний житель села Минарекая. Мужчину также не удалось спасти.

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