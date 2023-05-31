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В Турции учрежден Фонд имени Реджепа Тайипа Эрдогана

В Турции учрежден Фонд имени Реджепа Тайипа Эрдогана В Турции создан Фонд имени Реджепа Тайипа Эрдогана.
В регионе
31 мая 2023 г. 11:44
В Турции учрежден Фонд имени Реджепа Тайипа Эрдогана

В Турции создан Фонд имени Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, соответствующее объявление Управления фондов Турции опубликовано в Resmi Gazete.

Активы фонда с центром в Стамбуле определены в размере 120 тыс. турецких лир.

Цель нового фонда - создание Музея Реджепа Тайипа Эрдогана, где будут экспонироваться вещи, принадлежащие ему, либо переданные политику в период работы на руководящих постах.

Кроме того, по линии фонда планируется создать Библиотеку имени Реджепа Тайипа Эрдогана, а также организация выставок, научных, культурных и арт-программ.

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Версия на английском языке Recep Tayyip Erdogan Foundation established in Türkiye

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