В Турции учрежден Фонд имени Реджепа Тайипа Эрдогана

В Турции создан Фонд имени Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, соответствующее объявление Управления фондов Турции опубликовано в Resmi Gazete.
Активы фонда с центром в Стамбуле определены в размере 120 тыс. турецких лир.
Цель нового фонда - создание Музея Реджепа Тайипа Эрдогана, где будут экспонироваться вещи, принадлежащие ему, либо переданные политику в период работы на руководящих постах.
Кроме того, по линии фонда планируется создать Библиотеку имени Реджепа Тайипа Эрдогана, а также организация выставок, научных, культурных и арт-программ.