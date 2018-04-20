В Турции участвующим в президентских выборах политическим партиям выделят 135,2 млн долларов

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В связи с предстоящими в Турции 24 июня внеочередными президентскими и парламентскими выборами политическим партиям из госбюджета будет выделено 547 млн тюркских лир (135 млн 205 тыс. 530 долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на Нaber7, из этой суммы 278 млн лир (примерно, 68 млн 715 тыс. 59 долларов) будет выделено Партии справедливости и развития, 142,2 млн лир (35 млн 148 тыс. 494 доллара) Народно-республиканской партии, 66,8 млн лир (16 млн 511 тыс. 388 долларов) партии Националистического движения, 60,4 млн лир (14 млн 929 тыс. 458 долларов) – Демократической партии народов.

Отметим, что финансовые средства будут выделены представленным в парламенте партиям соразмерно числу депутатов. Таким образом, сумма финансовой помощи, выделенной политическим партиям из бюджета, составит 821 млн 100 тыс. турецких лир (примерно 202 млн 956 тыс. 600 долларов).