В Турции убит председатель муниципалитета

"Председатель муниципалитета города Доганхисар турецкой области Конья Ихсан Озтоклу умер от ножевого ранения в грудную клетку".

Как передает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом сообщил председатель областной организации Партии националистичного движения в Конье Мурат Чичек.

На И.Озтоклу напали в Конье с ножом. Правоохранительными органами по факту задержаны трое подозреваемых. Следствие по факту продолжается.

В инциденте упоминается имя бывшего председателя муниципалитета, который 31 марта баллотировался на выборах от партии İYİ, Абдуллы Коча. Он проиграл, набрав на выборах 40,4% голосов.

Отметим, что И.Озтоклу был женат и имел двух детей. В муниципальных выборах 31 марта он участвовал как кандидат от "Республиканского союза" ПНД и одержал победу, набрав 52,46% голосов. И.Озтоклу будет похоронен сегодня в Доганхисаре.