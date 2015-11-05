​В Турции убит 31 террорист

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В результате проведенной Военно-воздушными силами Турции антитеррористической операции обезвредили 31 террориста.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, информацию распространил генштаб Вооруженных сил Турции.

По информации, операция была проведена в регионе Юксекова.

В сообщении говорится, что в результате проведенной 4 октября антитеррористической операции было уничтожено 15 террористов: "Сегодня установили и разбомбили места скопления членов террористической группировки, в результате чего было убито еще 16 боевиков".