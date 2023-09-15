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В Турции у девяти человек выявили заражение новым штаммом коронавируса

В Турции у девяти человек выявили заражение новым штаммом коронавируса По меньшей мере девять случаев заражения новым штаммом коронавируса EG.5 ("эрис") зарегистрировано в Турции
В регионе
15 сентября 2023 г. 18:39
В Турции у девяти человек выявили заражение новым штаммом коронавируса

По меньшей мере девять случаев заражения новым штаммом коронавируса EG.5 ("эрис") зарегистрировано в Турции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

"Ситуация не дает поводов для беспокойства. Вариант "эрис", который имеет низкую вирулентность, был выявлен у девяти человек после проведения лабораторных анализов. Они контактировали за границей и находятся в одной провинции Турции", - сказал министр.

Он добавил, что поскольку новый вариант коронавируса начинает распространяться в других странах, вероятно, что он придет и в Турцию.

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Версия на английском языке Türkiye reports nine infections with new coronavirus strain

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