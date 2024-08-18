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В Турции трое суток продолжается борьба с лесными пожарами

В Турции трое суток продолжается борьба с лесными пожарами В турецких провинциях Измир, Айдын, Болу, Маниса, Карабюк и Ушак трое суток продолжается борьба с пожарами.
В регионе
18 августа 2024 г. 13:56
В Турции трое суток продолжается борьба с лесными пожарами

В турецких провинциях Измир, Айдын, Болу, Маниса, Карабюк и Ушак трое суток продолжается борьба с пожарами.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, под угрозой распространения огня находится 12,5 млн леса.

Сообщается, что для тушения пожаров в Айдыне привлечены 7 самолетов, 15 вертолетов, около 370 человек живой силы, в Измире - 3 самолета, 15 вертолетов, в Манисе - 7 вертолетов, в Болу - 12 вертолетов, множество пожарных машин и около 1 500 человек живой силы.

В качестве причины возникновения пожаров указывается человеческий фактор. Так, уже задержаны семь человек в связи с пожарами, двое из них арестованы. На данный момент из зон пожаров эвакуировано 3 971 человек.

Напомним, что самолет-амфибия Бе-200ЧС авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленный в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами, уже достиг Турции.

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