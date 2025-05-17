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В Турции требуют до 2 тыс. лет тюрьмы фигурантам дела о пожаре в отеле Карталкая

В Турции требуют до 2 тыс. лет тюрьмы фигурантам дела о пожаре в отеле Карталкая Сторона обвинения в расследовании пожара в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу подготовила обвинительное заключение и требует до почти 2 тыс. лет тюрьмы для части подследственных.
В регионе
17 мая 2025 г. 18:56
В Турции требуют до 2 тыс. лет тюрьмы фигурантам дела о пожаре в отеле Карталкая

Сторона обвинения в расследовании пожара в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу подготовила обвинительное заключение и требует до почти 2 тыс. лет тюрьмы для части подследственных.

Как передает Report со ссылкой на телеканал A haber, прокуратура считает 13 человек "ответственными за произошедшее и действовавшими с возможным умыслом" и виновными еще по более 70 пунктам. Для каждого из них обвинение требует до 1 998 лет тюрьмы. Среди этих лиц владельцы отеля, члены управляющего совета и менеджеры. Еще 22 обвиняемых могут отправиться в места заключения на 22,5 года каждый. Обвинительное заключение подготовлено Генпрокуратурой Болу и направлено в Высший уголовный суд этой провинции.

В числе обвиняемых также часть обслуживающего персонала отеля, ряд чиновников администрации Болу, которые были ответственны за проверки и лицензирование на объекте. Их обвиняют в "причинении смерти и травм более чем одному человеку по сознательной халатности".

Дела в отношении чиновников Минтуризма Турции, которые также могут быть причастными к трагедии, расследуются отдельно. По ним пока нет обвинительного заключения.

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