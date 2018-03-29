В Турции террористы напали на военнослужащих, ранены 6 человек

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В результате обстрела боевиками РПК военнослужащих в районе Назро турецкой провинции Диярбакыр ранены 6 военнослужащих, состояние одного из которых тяжелое.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, террористы напали на автомобиль военнослужащих, которые направлялись для смены служебной вахты.

Отмечается, что инцидент произошел близ села Урген района Назро.

В регионе начата широкомасштабная антитеррористическая операция.