​В Турции суд вынес приговор участникам путча

Суд в Турции огласил приговор участникам путча, руководившим попыткой переворота 15 июля 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в Анкаре 17-й суд по особо тяжким преступлениям вынес приговор сторонникам террористической организации Фетуллаха Гюлена, находившимся в день попытки переворота в здании Генштаба ВС Турции.

Приговор оглашен в здании тюрьмы в районе Синджан Анкары. По делу в целом проходят 224 подозреваемых, в том числе бывший командующий ВВС Турции Акын Озтюрк.

Суд приговорил 17 человек к 141 пожизненному сроку с отбытием в колонии строгого режима.

Акын Озтюрк, Ахмет Озчетин, Али Осман Гюрджан, Билал Акюз, Джемиль Турхан, Эрхан Джаха, Фырат Алакуш, Хакан Эврим, Кубилай Сельджук, Мехмет Дишли, Мехмет Партигоч, Омер Фарук Харманджик, Мурат Кочийгит, Мустафа Барыш Авыалан, Орхан Йыкылкан, Синан Сурер, Мухсин Кутси Барыш и Осман Кылыч признаны виновными в попытке смены конституционного строя и приговорены к одному пожизненному сроку и еще к 139 - по числу граждан, погибших в Анкаре при подавлении путча. Эти же лица, исключая Османа Кылыча, приговорены к еще одному пожизненному сроку по статье УК «Покушение на жизнь президента». Таким образом, Осман Кылыч приговорен к 140, а остальные - к 141 пожизненному сроку.

Бывший начальник управления кадров Генштаба Турции Ильхан Талу в числе прочих приговорен к 141 пожизненному сроку.

Бывший генерал Ахмет Биджан Кыркер, отдавший в день путча приказ о выводе танков из расположения военных частей, приговорен к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

Бывший командующий Полком президентской охраны Мухсин Кутси Барыш, приказавший захватить здание телеканала TRT, и Эртугрул Терзи, открывший огонь по мирным гражданам у здания командования жандармерии также приговорены к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

Суд также выделил в отдельное производство дела в отношении 13 путчистов, в том числе Фетуллаха Гюлена, объявленных в розыск. Гюлен все еще находится на свободе в американском штате Пенсильвания. Анкара добивается от Вашингтона его экстрадиции.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в террористической организации Фетуллаха Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране.

Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.