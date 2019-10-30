В Турции столкнулись два автомобиля, погибли 3, ранены 4 человека

В Турции столкнулись два автомобиля

30 октября, 2019 18:33

https://report.az/storage/news/30d43a15ee7e699226954a694b09d211/fd5b58f7-0aad-45dd-87af-68d77aafb2cb_292.jpg В результате столкновения в турецком городе Ван автомобиля и микроавтобуса погибли 3, ранены 4 человека. Как сообщает Report со ссылкой на CNNTurk, авария отмечена на дороге Ван-Хаккари. Причины ДТП расследуются.

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