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В Турции столкнулись два автомобиля, погибли 3, ранены 4 человека

В Турции столкнулись два автомобиля

В результате столкновения в турецком городе Ван автомобиля и микроавтобуса погибли 3, ранены 4 человека.

Как сообщает Report со ссылкой на CNNTurk, авария отмечена на дороге Ван-Хаккари. 

Причины ДТП расследуются. 

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