В Турции столкнулись два автомобиля, погибли 3, ранены 4 человека

В результате столкновения в турецком городе Ван автомобиля и микроавтобуса погибли 3, ранены 4 человека.
Как сообщает Report со ссылкой на CNNTurk, авария отмечена на дороге Ван-Хаккари.
Причины ДТП расследуются.
В результате столкновения в турецком городе Ван автомобиля и микроавтобуса погибли 3, ранены 4 человека.
Как сообщает Report со ссылкой на CNNTurk, авария отмечена на дороге Ван-Хаккари.
Причины ДТП расследуются.
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Sədrəddin İsmayılovАвтор новости