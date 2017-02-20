 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Генконсул: Пятеро из восьми погибших при аварии в Игдыре - граждане Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    В результате ДТП ранены 26 граждан нашей страны

    Стамбул. 20 февраля. REPORT.AZ/ "5 из 8 погибших в произошедшей в Игдыре аварии – граждане Азербайджана".

    Об этом в заявлении сотруднику турецкого бюро Report сказал генконсул Азербайджана в Карсе Нуру Гулиев.

    По его словам, в аварии в целом пострадали 28 человек: "Пострадали 26 граждан Азербайджана. Они помещены в Игдырскую государственную больницу".

    *** 12:37

    В результате столкновения в Турции двух пассажирских автобусов погибли 6, ранено 15 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, об этом сообщил глава Игдыра Ахмет Тургай Алпман.

    ДТП произошло на автомобильной дороге Игдыр-Аралык.

    Причины аварии выясняются. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi