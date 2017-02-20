Генконсул: Пятеро из восьми погибших при аварии в Игдыре - граждане Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Стамбул. 20 февраля. REPORT.AZ/ "5 из 8 погибших в произошедшей в Игдыре аварии – граждане Азербайджана".

Об этом в заявлении сотруднику турецкого бюро Report сказал генконсул Азербайджана в Карсе Нуру Гулиев.

По его словам, в аварии в целом пострадали 28 человек: "Пострадали 26 граждан Азербайджана. Они помещены в Игдырскую государственную больницу".

*** 12:37

В результате столкновения в Турции двух пассажирских автобусов погибли 6, ранено 15 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, об этом сообщил глава Игдыра Ахмет Тургай Алпман.

ДТП произошло на автомобильной дороге Игдыр-Аралык.

Причины аварии выясняются.